“الكاتم” ينشط في بغداد: أكثر من عملية اغتيال أقل من 24 ساعة.. مخاوف وأنظار تجاه وزير الداخلية

2020/06/09 | 19:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت العاصمة بغداد، عمليتي اغتيال خلال أقل من 24 ساعة اليوم الثلاثاء، في تصاعد أمني خطير، الأمر الذي يثير المخاوف ويدفع الى ترقب موقف حازم من وزير الداخلية عثمان الغانمي.وأقدم مسلحون على اغتيال شخص في منطقة الكرادة ببغداد في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب […]

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