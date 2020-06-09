خلاطي يطالب بإنصاف الفئات التي نالها اضطهاد النظام البائد

2020/06/09 | 19:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد دعا عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية، الدكتور حسن خلاطي، الحكومة الى اتخاذ قرارات جريئة بشأن الاموال التي تصرف على الاجهزة القمعية في النظام السابق.وقال النائب عن محافظة البصرة حسن خلاطي في بيان نقل عنه مكتبه الاعلامي: ان الحجم الكبير للاموال التي تصرف شهريا على الاجهزة القمعية في النظام السابق وتحت مسميات مختلفة تفرض على الحكومة اتخاذ قرارات جريئة لاعادة النظر بهذه الاموال .واضاف : وفي ظل الازمة المالية الناشئة من انهيار اسعار النفط يجب ان تتوفر الارضية الداعمة إلى قرارات الحكومة الهادفة نحو تحقيق العدالة الدائمة بين المواطنين وضمان استحقاقات الشرائح التي نالها الظلم والاضطهاد في زمن النظام الدكتاتوري المجرم.وتابع: ان من واجبنا ايصال صوت الفئات المهمشة تحقيقا للعدالة والانصاف.

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