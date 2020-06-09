قوات الأمن تطيح بـ13

2020/06/09 | 19:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين اليوم الثلاثاء بتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على 13 مطلوبا للقضاء بتهمة "الارهاب" في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "قوات من الشرطة والاستخبارات شنت حملات بحث عن المطلوبين بتهم الارهاب في مناطق بلد وسامراء والضلوعية والمعتصم جنوبي صلاح الدين، أسفرت عن اعتقال 11 مطلوباً واحالتهم الى الجهات التحقيقية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وكشف المصدر ايضاً عن "اعتقال اثنين من المطلوبين بحوزتهم اسلحة ونواظير قناص بعملية نوعية في مناطق القادرية والعباسية والسموم جنوبي المحافظة"، مؤكدا احالة المطلوبيين الى الجهات القضائية.

واضاف المصدر ان "القطعات الامنية التابعة لعمليات سامراء تواصل عمليات حماية وتأمين حملات حصاد وتسويق محصولي الحنطة والشعير والتي شارفت على الانتهاء لمنع العناصر الارهابية والمخربين من استهداف قوت المزارعين".

وتواصل القوات الامنية في صلاح الدين عملياتها البحث والتمشيط على خلفية الحوادث والهجمات التي شهدتها المحافظة خلال شهري نيسان وايار الماضيين والتي اوقعت عشرات الضحايا في صفوف المدنيين وقوات الامن والحشد الشعبي.

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