الحكومة العراقية تكشف عن ملفات حوارها المرتقب مع امريكا

2020/06/09 | 19:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… كشف مستشار رئيس الوزراء هشام داود عن المحاور التي ستشملها المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدة أنها ليست مفاوضات بل “حوار”.وقال داود في مؤتمر صحفي وحضرته ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء ، إن “الحوار الاستراتيجي مهم جداً مع الولايات المتحدة الامريكية واساسي”، مبينا أنه “حوار وليس مفاوضات وسوف يشمل كل القطاعات […]

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