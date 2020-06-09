فورين بوليسي : العقد الاجتماعي الامريكي قائم على العنصرية

2020/06/09 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت مجلة فورين بوليسي الامريكية أن العقد الاجتماعي الامريكي لايزال قائما على العداء العنصري والتمييز ، وان عدم رغبة الامريكان البيض بمشاركة منح الدولة مع مواطنيهم السود يكمن في جذور العلل الاجتماعية.وذكر تقرير للمجلة ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” مقتل المواطن الامريكي الاسود جورج فلويد على يد احد ضباط الشرطة البيض […]

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