مدير صحة أربيل يوضح حقيقة تقديمه طلبَ فرض حظر التجوال في المحافظة

2020/06/09 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

أوضح مدير صحة اربيل ، دلوفان محمد، الثلاثاء (9 حزيران 2020) يوضح حقيقة تقديمه طلبَ فرض حظر التجوال في المحافظة.

وقال محمد في بيان موجز، أن "الأخبار المنتشرة حول طلبي فرض حظر للتجوال في اربيل ، عارية عن الصحة".

وكانت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، في اقليم كردستان قررت الثلاثاء (2 حزيران 2020)، رفع حظر التجوال الذي تقرر فرضه سابقاً، مع الإبقاء على منع التنقل بين المحافظات.

وجاء في بيان صادر عن محافظة أربيل، أنه "اللجنة قررت إنهاء قرار حظر التجوال اعتباراً من الساعة السادسة من الـ3 من حزيران 2020".

وأشار البيان، إلى "إيقاف التنقل بشكل تام بين جميع محافظات الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى وفق النقاط الواردة في بيان وزارة الداخلية ذي الرقم 38 لسنة 2020 حتى الساعة 12 من منتصف ليلة 6 حزيران 2020".

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بغداد اليوم- بغداد

نشر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الجلسة الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي كان من اهم محاورها مواجهة ازمتي المال ووباء كورونا.

وبحسب بيان المكتب الاعلامي فقد "

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الازمة في قضاء سوق الشيوخ، التابع لمحافظة ذي قار، الإثنين (9 حزيران 2020) تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الخلية، في بيان موجز، أنها سجلت "8 اصابات جديدة بفيروس كورونا لعينات سابقة".

وأع

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، انه لن يتم فرض أي استقطاعات على رواتب منتسبي الوزارات والتشكيلات الامنية في العراق.

وقال الركابي لـ( بغداد اليوم)، "من خلال اللقاءات التي اجرتها لجنة ا

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