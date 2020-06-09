تفاصيل جلسة مجلس الوزراء بشأن استقطاعات الرواتب ومواجهة كورونا

2020/06/09 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الجلسة الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة...





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