تركيا تعيد تفعيل “العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى بلادهم

2020/06/09 | 20:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر لاجئون سوريون في #تركيا، عودة افتتاح التسجيل على زيارات “عيد الأضحى” القادم، لقضاء فترة العيد في الأراضي السورية، ثم العودة بوقتٍ لاحق إلى تركيا.وأعلنت إدارة معبر “باب السلامة” الحدودي مع تركيا في بيانٍ…

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