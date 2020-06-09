الأسدُ البائِس: بعد عشرين عاماً في السّلطة.. أيْنَ المَفَر؟

2020/06/09 | 20:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرقمُ المتداوَل بين السّوريين على شبكاتِ التّواصلِ الاجتماعي، يرتفعُ كما وأنهم في مزاد: 1800، 2400، 3000، 3500، 3800.هذا الرقم هو سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، وذلك حتى قبل دخولِ العقوبات الأميركية الجديدة…

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