لأول مرة.. إصابة جنود روس بانفجار لغم في مصفحةٍ بريف “كوباني”

2020/06/09 | 20:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجر لغمٌ أرضي في مصفحة روسية بريف مدينة #كوباني، أدت لإصابة عدد من الجنود الروس، في حادثة هي الأولى من نوعها في المنطقة.وحصل الانفجار في المنطقة الحدودية الواقعة بين قريتي “مرج إسماعيل” و”عليشار” بريف…

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