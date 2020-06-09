بالفيديو.. جريمة قتل امرأتين امام انظار الناس في منطقة حي البنوك ببغداد هذا اليوم

2020/06/09 | 20:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغدادفيديو يظهر جريمة قتل امرأتين في منطقة حي البنوك ببغداد من قبل شخص يحمل مسدس.ينصح بعدم بمشاهدة الفيديو لمن دون سن الـ18.

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