2020/06/09 | 20:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي إلى ضرورة مراعاة التوازن الوطني بين مكونات الشعب وتمثيل المكونات في مؤسسات الدولة دون أي تهميش بما يعزز من تحقيق الإستقرار والأنتماء الوطني.الحداد أشار إلى أن الدستور أكد على أهمية تطبيق التوازن بين المكونات، في المادة (3): (العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشير الحداد يدعو رئيس الوزراء إلى ضرورة مراعاة التوازن الوطني بين المكونات في مؤسسات الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشير الحداد يدعو رئيس الوزراء إلى ضرورة مراعاة التوازن الوطني بين المكونات في مؤسسات الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).