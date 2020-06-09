الحداد يبحث مع محافظي ديالى وصلاح الدين الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا وسبل تطوير الخدمات الأساسية وتعزيز الإستقرار

2020/06/09 | 20:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الثلاثاء في مكتبه الرسمي ببغداد محافظ ديالى السيد مثنى التميمي ومحافظ صلاح الدين السيد عمار جبر خليل، وترأس الحداد إجتماعاً موسعاً للسادة المحافظين بحضور عدد من السادة النواب عن اللجان والمحافظات والأمين العام لمجلس النواب السيد سيروان عبدالله سيريني، وجرى إستعراض المواضيع والملفات ذات

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