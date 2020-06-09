2020/06/09 | 20:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 20:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).