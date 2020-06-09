تقارير ترصد تراجع اهتمام مواطني إيران بمخاطر كورونا بأكثر من 70%

2020/06/09 | 20:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، إن التقارير الواردة تشير إلى تراجع التزام المواطنين بالوقاية من فيروس كورونا المستجد في بعض المناطق والمدن بأكثر من 70 في المائة.وأضاف أنه ينبغي للمواطنين التقيد بتدابير الوقاية، ونوه بأن قرارا يتم اتخاذه وتنفيذه من قبل لجنة لمكافحة كورونا على صعيد تخفيف […]

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