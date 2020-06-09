توضيح جديد: مستشار الكاظمي يحدد الموظفين المشمولين باستقطاع الرواتب

2020/06/09 | 20:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفى مستشار رئيس الوزراء هشام داود، الثلاثاء، شمول أصحاب الدخل المحدود بقرار استقطاع الرواتب، مبيناً ان سعر النفط الحالي لا يكفي لتأمين رواتب الموظفين.

أكد مستشار رئيس الحكومة توجه الحكومة إلى إجراء حزمة إصلاحات تتعلق بالأزمة المالية

وقال داود في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 9 حزيران/يونيو، إن "الحكومة الحالية حكومة إصلاحات"، مبينًا أن "الحكومة ستجري حزمة إصلاحات جديدة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف دواد، أن "سعر النفط لا يكفي لتأمين رواتب الموظفين"، لكنه طمأن بأن "أصحاب الدخل المحدود غير مشمولين بقرار استقطاع الرواتب".

وأكد داود، أن "قرار استقطاع الرواتب يشمل الدرجات العليا من الموظفين"، لافتًا إلى أن "الدولة ستؤمن رواتب الموظفين والوضع ليس بالدرجة الكارثية".

من جانب آخر، قال مستشار الكاظمي، إن "الحوار مع واشنطن سيبدأ يوم 11 من شهر حزيران/يونيو الجاري"، فيما أشار إلى "إضافة 3 آلاف سرير للمصابين بكورونا".

وقال الكاظمي خلال جلسة الحكومة الاعتيادية، في وقت سابق، إن "الإصلاح الذي نعمل عليه لتأسيس واقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح".

وأضاف، "نستجيب لمطالب المواطنين، ونحسّ بمعاناتهم، ونعمل بأقصى الجهود لتلبية تطلعات أبناء شعبنا"، مبينًا أن البلاد "أمام مرحلة تحدٍ حقيقي نتيجة الأزمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولايوجد لدينا خيار سوى النجاح".

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رواتب العراقيين ودينارهم في خطر

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