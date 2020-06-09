الشيخ الخزعلي يوجه بإغلاق مكاتب حركة عصائب أهل الحق في محافظات الوسط والجنوب

2020/06/09 | 20:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه آمين عام حركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، بإغلاق جميع مكاتب حركة عصائب أهل الحق في محافظات الوسط والجنوب لتفويت الفرصة على الذين يحاولون اختلاق فتنة جديدة، فيما طالب الشيخ الآمين أبناء الحركة بالاستمرار في تقديم الخدمات لأبناء شعبهم.وقال الشيخ الآمين في رسالة أطلعت عليها “العهد نيوز” إنه “نظرا […]

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