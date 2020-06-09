برشلونة يحصل على نيمار جديد

2020/06/09 | 20:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اعتبر نجم منتخب البرتغال السابق نونو غوميز، أن مواطنه فرانسيسكو ترينكاو لاعب سبورتنغ براغا الذي سينضم لصفوف برشلونة بنهاية الموسم الحالي، يشبه البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.وتوصل برشلونة لاتفاق مع براغا، في يناير الماضي، لضم الجناح الشاب فرانسيسكو ترينكاو(20 عاما)، مقابل 31 مليون يورو، اعتبارا من صيف 2020.وقال غوميز خلال […]

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