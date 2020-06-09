الحشد الشعبي يحسم ملف الخلايا النائمة في 5 قواطع بديالى

2020/06/09 | 20:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الثلاثاء، حسم ملف الخلايا النائمة لتنظيم داعش في 5 قواطع داخل ديالى.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “العمليات الاخيرة للحشد الشعبي في ديالى اسهمت في حسم ملف الخلايا النائمة في 5 قواطع مهمة بعد اعادة الانتشار وتدمير المضافات السرية لتنظيم داعش خاصة في حمرين […]

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