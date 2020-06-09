ملفات قضايا الايزيدية بين الكراسي والمآسي

2020/06/09 | 20:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعدون مجدل تتحدث إحدى قصص “ميثولوجيا بداية الخلق” عن توزيع الخالق للارزاق على الكائنات، حيث تأخرت الحية عن الحضور، فجعل الخالق التراب مصدرا للرزق.هذه القصة كقصة حقوق الايزيدية في العراق، حيث كلما كانت هناك انتخابات، سأل الايزيدي أين قائمتي؟ وبعدها يسأل أين مرشحي؟ ثم أين صوتي؟ ثم أين حصتنا من المناصب؟ ثم أين وزارتنا؟ …

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