2020/06/09 | 20:36 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سعدون مجدل تتحدث إحدى قصص “ميثولوجيا بداية الخلق” عن توزيع الخالق للارزاق على الكائنات، حيث تأخرت الحية عن الحضور، فجعل الخالق التراب مصدرا للرزق.
هذه القصة كقصة حقوق الايزيدية في العراق، حيث كلما كانت هناك انتخابات، سأل الايزيدي أين قائمتي؟ وبعدها يسأل أين مرشحي؟ ثم أين صوتي؟ ثم أين حصتنا من المناصب؟ ثم أين وزارتنا؟ …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملفات قضايا الايزيدية بين الكراسي والمآسي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هذه القصة كقصة حقوق الايزيدية في العراق، حيث كلما كانت هناك انتخابات، سأل الايزيدي أين قائمتي؟ وبعدها يسأل أين مرشحي؟ ثم أين صوتي؟ ثم أين حصتنا من المناصب؟ ثم أين وزارتنا؟ …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملفات قضايا الايزيدية بين الكراسي والمآسي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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