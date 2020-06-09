2020/06/09 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنانون يتحدثون لـ (الزمان) عن تجربة الحظر الصحي: هادي يتمرّن على العود وصالح ينظّم رفوف جوائز حصدها بغداد – ياسين ياس منذ بدأ الحظر الصحي للحد من تفشي وباء كورونا اصبحت منصات التواصل الاجتماعي سبيلا بديلا لمتابعة معظم الفنانين لنشاطاتهم ،كما ان البعض منهم استغل المكوث في البيت لانجاز مشاريع مؤجلة وفي لقاءات سابقة تحدث […]

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