2020/06/09 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرابة الإستقرار النغمي في الأغنية العراقية (1-2) – تحسين عباس وعد مني وعد مثالاً بغداد لاحظت في الآونة الأخيرة ظهور أساليب جديدة في تنغيم الأغنية العراقية من حيث اختيار درجة الاستقرار الغريبة والأسلوب المغاير لما كانت عليه ، فقد كنت مبتعداً عن الاغاني الحديثة لأسباب كثيرة منها علمي بعدم خضوعها للمراقبة الفنية وكذلك حريّة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرابة الإستقرار النغمي في الأغنية العراقية (1-2) – تحسين عباس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرابة الإستقرار النغمي في الأغنية العراقية (1-2) – تحسين عباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).