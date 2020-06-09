2020/06/09 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخصيات كروية تتفاءل بتكرار إنجاز التأهل المونديالي منتخبنا الأقرب لدخول الدوحة وتحقيق طموحات الشارع الرياضي الناصرية – باسم ألركابي عبرت شخصيات كروية عن أملها ان تتضافر الجهود لتامين مهمة إعداد المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض أخر ثلاث مباريات له في التصفيات المزدوجة لكاس العالم 2022 وكاس أسيا 2023 عندما يخرج لمواجهة منتخب هونغ كونغ في […]

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