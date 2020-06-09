مجلس الوزراء يوافق على إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق

2020/06/09 | 20:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إعادة ترتيب أولويات بنود الإنفاق انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية.

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