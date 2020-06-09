قرار بإغلاق مقرات العصائب.. والاراء تتضارب بشأن الأسباب.. ما علاقة طائرة التاجي؟

2020/06/09 | 20:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قرر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء اغلاق مقار حركة عصائب اهل الحق في جميع محافظات الوسط والجنوب.وقال الخزعلي في بيان، “نظرا لتطورات الوضع الصحي في زيادة انتشار كورونا مضافا الى تطورات الوضع السياسي ووجود معلومات عن اجندات ومشاريع اجنبية بتعاون بعض الجهات الرسمية والشخصيات السياسية المحلية تستهدف […]

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