2020/06/09 | 20:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: قررنا اغلاق مكاتب حركة عصائب اهل الحق في محافظات الوسط والجنوب وحتى اشعار اخر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: قررنا اغلاق مكاتب حركة عصائب اهل الحق في محافظات الوسط والجنوب وحتى اشعار اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).