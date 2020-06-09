الشيخ قيس الخزعلي يقرر اغلاق مقرات عصائب اهل الحق في الوسط والجنوب

2020/06/09 | 20:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الثلاثاء، إغلاق مقرات الحركة في مناطق الوسط والجنوب، فيما أكد أن ذلك جاء نظراً لتطورات الوضع الأوضاع الصحية والسياسية ووجود معلومات عن أجندات ومشاريع أجنبية تستهدف إعادة تأجيج مشروع الفتنة.

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