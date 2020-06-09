اكتشاف مرض جديد يرتبط بـ”كوفيد-19″ عند الأطفال

2020/06/09 | 20:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف باحثون أن متلازمة الالتهاب الجديدة لدى الأطفال هي في الواقع نتيجة لـ”كوفيد-19″، ويمكن تشخيص هذا المرض الجديد عن طريق اختبارات الأجسام المضادة.حدد باحثون بقيادة مركز إمبريال كوليدج لعلوم الصحة الأكاديمية (AHSC) وجود صلة بين “كوفيد-19” وحالة جديدة ومميزة لدى الأطفال.وتم التعرف على المرض، المسمى متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال المرتبطة […]

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