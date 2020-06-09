2020/06/09 | 20:44 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة كشف باحثون أن متلازمة الالتهاب الجديدة لدى الأطفال هي في الواقع نتيجة لـ”كوفيد-19″، ويمكن تشخيص هذا المرض الجديد عن طريق اختبارات الأجسام المضادة.
حدد باحثون بقيادة مركز إمبريال كوليدج لعلوم الصحة الأكاديمية (AHSC) وجود صلة بين “كوفيد-19” وحالة جديدة ومميزة لدى الأطفال.
وتم التعرف على المرض، المسمى متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال المرتبطة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف مرض جديد يرتبط بـ”كوفيد-19″ عند الأطفال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حدد باحثون بقيادة مركز إمبريال كوليدج لعلوم الصحة الأكاديمية (AHSC) وجود صلة بين “كوفيد-19” وحالة جديدة ومميزة لدى الأطفال.
وتم التعرف على المرض، المسمى متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال المرتبطة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف مرض جديد يرتبط بـ”كوفيد-19″ عند الأطفال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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