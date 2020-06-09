الخزعلي يقرر اغلاق مقار عصائب اهل الحق في محافظات الوسط والجنوب

2020/06/09 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قرر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الثلاثاء (9 حزيران 2020)، اغلاق مقار حركة عصائب اهل الحق في جميع محافظات الوسط والجنوب.

وقال الخزعلي في بيان، "نظرا لتطورات الوضع الصحي في زيادة انتشار كورونا مضافا الى تطورات الوضع السياسي ووجود معلومات عن اجندات ومشاريع اجنبية بتعاون بعض الجهات الرسمية والشخصيات السياسية المحلية تستهدف اعادة تأجيج مشروع الفتة خلال الفترة المقبلة من خلال حرق مقرات الفصائل والجهات التي افشلت مشروع داعش".

وأضاف، "لذلك قررنا اغلاق مقار حركة عصائب اهل الحق في جميع محافظات الوسط والجنوب من تاريخ 9 حزيران 2020 الى اشعار اخر".

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بغداد اليوم- بغداد

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وذكرت وزارة الخارجية في بيان ان "حسين تلقى التهنئة من عادل عب

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الثلاثاء (9 حزيران 2020)، على ضرورة العمل بروح الشراكة والأهداف المُشترَكة، ولا ينبغي اعتبار الاستثمار في مجال المخطار الصحية على انه فرصة للربح.





وألقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين كلمة العرا

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، مثنى أمين، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستراقب نتائج الحوار الاستراتيجي المرتقب بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.

وذكر مثنى أمين، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحك

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