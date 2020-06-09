سفارة فنلندا في بغداد تستأنف عملها من جديد

2020/06/09 | 20:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فنلندا، اليوم الثلاثاء، أن سفارتها في بغداد استأنفت عملها بعد تعليقه، في 17 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد....

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