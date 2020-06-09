شاهد: العثور على كنز قتل 5 أشخاص خلال البحث عنه.. عبر “تفكيك رموز” قصيدة!

2020/06/09 | 20:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عُثر أخيرًا على صندوق كنز بقيمة مليون دولار مليء بالذهب والأحجار الكريمة بعد بحث دام عقد من الزمن وقُتل خلاله 5 مغامرين على الأقل، حيث تم التوصل إليه من خلال فك شفرات قصيدة للشخص الذي دفن الكنز.وكشف فورست فين، (89 عاما)، الذي ابتكر فكرة البحث عن الكنز، يوم الأحد 7 […]

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