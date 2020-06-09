العصائب تغلق مقراتها في وسط وجنوب العراق

2020/06/09 | 20:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن امين عام حركة عصائب أهل الحق، اليوم الثلاثاء، عن غلق مقرات الحركة في وسط وجنوب العراق، عازيا القرار الى تطورات الوضعين "الصحي والسياسي".

وقال الخزعلي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "قررنا إغلاق مكاتب الحركة في كل محافظات الوسط والجنوب من تاريخ هذا القرار وإلى إشعار آخر"، مؤكدا في ذات الوقت على "أبناء الحركة وتنظيماتها بالإستمرار في نشاطهم وتقديم ما يستطيعون من خدمة لأبناء شعبهم خصوصا في الظروف الخاصة ، وذلك من خلال إيجاد البدائل والتواجد الميداني مع الناس والعمل على قضاء حوائجهم".

وعزا الخزعلي سبب قراره، الى "تطورات الوضع الصحي في زيادة إنتشار وباء كورونا، وتطورات الوضع السياسي"، مشيرا الى "وجود معلومات عن أجندات ومشاريع أجنبية بتعاون بعض الجهات الرسمية والشخصيات السياسية المحلية تستهدف إعادة تأجيج مشروع الفتنة خلال الفترة القادمة".

وأوضح أن تلك المشاريع تتضمن "حرق مقرات الفصائل والجهات التي أفشلت مشروع داعش الإرهابي، وجرها إلى العنف وإراقة الدماء لإيجاد الإقتتال الداخلي ومن ثم العمل على محاولة تجريمها وإستهدافها"، مبينا أن "كل ذلك من أجل إفراغ الساحة من الوجود الوطني المدافع عن السيادة والمناهض للوجود الأجنبي خصوصا مع إقتراب موعد التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إخراج قواتها من أرضنا الطاهرة" على حد قوله.

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