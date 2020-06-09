مشكلة امريكا ليست في “عنف شرطة” وإنما في ‏نظام متوحش

2020/06/09 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ترعرع على إبادة جماعية وعبودية ‏وحروب وكذب علـى الله تفاعلت هذه العوامل كلها لتنتج رأسمالية صهيوأميركية متوحشة تقاسي منها شعوب العالم بما فيه الشعب الامريكي نفسه! السلوك التنظيمي للمجتمعات يكون أسيراً لتاريخها وحضارتها وفي الحالة الأمريكية فهي أسيرة الثقافة اليهودية المسيحية البروتستانتية.‏ ‏والتاريخ الأمريكي حبيس ثقافة البيوريتان ‏والتي كانت أول جملة نطق بها […]

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