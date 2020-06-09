قانون “قيصر” ا يُمثِّل “إعلان حرب”.. محور المُقاومة أخطأ بالمُبالغة بسِياسة “ضبط النفس”

2020/06/09 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان… عندما يتباهى جيمس جيفري المبعوث الأمريكيّ إلى سورية بكُلِّ وقاحةٍ وغطرسةٍ، أنّ حُكومته تَقِف خلف انهِيار اللّيرة السوريّة، وما ترتّب على ذلك من اهتِزازِ الثّقة بالاقتِصاد، وحالة الارتباك المُترتّبة على ذلك في الأسواق، مع اقتِراب تنفيذ قانون “قيصر” والبَدء في تطبيقه بعد أسبوع (مُنتصف شهر حزيران ـ يونيو الحالي)، فإنّ […]

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