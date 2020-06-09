خسائر الطيران قد تمتد إلى 2021.. و”إياتا” تصفها بـ”الأسوأ تاريخيًا”

2020/06/09 | 21:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، اليوم (الثلاثاء)، أن تتكبد شركات الطيران خسائر صافية تفوق قيمتها 84 مليار دولار خلال سنتها المالية 2020 وأكثر من 15 ملياراً أيضاً في العام 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.وأوضحت المنظمة التي تضمّ 290 شركة طيران تضررت كثيراً بسبب إغلاق الحدود الذي فُرض في […]

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