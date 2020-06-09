ذي قار تسجل اصابات جديدة بكورونا وحالات شفاء

2020/06/09 | 21:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 32 اصابة جديدة بكورونا ، و 17 حالة شفاء .وذكر بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” حالات الاصابة البالغة 32 حالة توزعت بواقع 31 اصابة في مدينة الناصرية ، واصابة واحدة في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة […]

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