مناشدة عبر “العهد نيوز” من سائقي شاحنات المحاصيل الزراعية بضرورة انهاء معاناتهم

2020/06/09 | 21:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ناشد عدد من سائقي الشاحنات المحملة بالمحاصيل الزراعية من الحنطة والشعير، اليوم الثلاثاء، بضرورة انهاء معاناتهم فعجلاتهم تقف بطابور طويل جدا قد يتجاوز الكيلو متر او اكثر واكد السائقون لـ”العهد نيوز” ان انتظارهم يستغرق قرابة ثلاثة اسابيع على الاقل قبل تفريغ محاصيلهم في سايلوات الحنطة بمدينة سامراء .واضافوا، ان ” ذالك بسبب […]

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