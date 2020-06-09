ميسان تسجل 23 إصابة و5حالات شفاء وفاة واحدة

2020/06/09 | 21:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..سجلت دائرة صحة ميسان، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً بعدد الإصابات بكورونا حيث تراجعت إلى 23اصابة بعدما سجلت يوم أمس 82اصابة.وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم انخفاضاً في عدد الإصابات لهذا اليوم ، مبينة أن الإصابات توزعت في مركز المحافظة على مناطق(حي الرسالة،نهاوند، العوفية، الماجدية، عواشة،الوحدة الاسلامية ،الكرامة ،الحسن العسكري ،الجمعيات،الامير،قطاع ١٥ شعبان ،حي […]

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