مسؤول يكشف عن رقم مهول لإصابات كورونا المحتملة في ايران

2020/06/09 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال إحسان مصطفوي عضو فرقة العمل، التي شكلتها إيران لمكافحة الجائحة الفيروسية المعروفة باسم كوفيد-19، ان "نحو 15 مليون شخص في البلاد ربما أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الوباء" في فبراير الماضي.وعدد الإصابات المعلن رسميا من جانب إيران حاليا يقدر بنحو 175 ألف حالة إصابة فقط، بينها أكثر من ثمانية آلاف حالة وفاة.وعزا المسؤول الإيراني ارتفاع أرقام الإصابة، إلى زيادة عدد الاختبارات، كما استند في تقييمه إلى نتائج دراسة وبائية بإيران أظهرت أن 18.75 في المئة من العينات المشمولة لديها أجسام مضادة، مما يشير إلى أنها أصيبت بالفعل بالفيروس، وتعافت.وعند توسيع نطاق الدراسة، رجحت الدراسة أن 18.75 في المئة من سكان إيران (83 مليون نسمة) أصيبوا بالفيروس التاجي الجديد.ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن مصطفوي قوله "هذا يعني أن الفيروس كان أقل فتكا مما توقعنا نحن أو العالم". ومع ذلك حذر مصطفوي من ارتفاع وتيرة الإصابات خاصة بعد تخفيف القيود وإجراءات الإغلاق، وأشار إلى "الاتجاه التصاعدي السريع نسبيا" في الإبلاغ عن حالات جديدة للمرض في الأسابيع الأخيرة، مضيفا أن "نحو ثلث المصابين لا تظهر عليهم أعراض"، وهو ما يفاقم من أعداد المرضى.ويأتي هذا الإقرار بعد أسبوع من تعرض إيران إلى موجهة ثانية من الوباء، لتكون الأولى في العالم التي تتعرض لهذه الموجة بعد تخفيف إجراءات الاغلاق.

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