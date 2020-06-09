اصابة نازحة في مخيم آشتي بالسليمانية بفيروس كورونا

2020/06/09 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت وزارة الهجرة والمهجرين تفاصيل عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد 19″ اليوم الثلاثاء في مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية .وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ” تم اكتشاف حالة اصابة بفايروس كورونا في مخيم آشتي للنازحين بمحافظة السليمانية لإمرأة نازحة من محافظة صلاح الدين – يثرب […]

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