توجه نيابي لإعتماد ثلاثة دوائر انتخابية في المحافظة الواحدة

2020/06/09 | 21:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف نائب عن تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، عن توجه نيابي لتعديل قانون الانتخابات والاعتماد على ثلاثة دوائر انتخابية في المحافظة الواحدة.

وقال وليد السهلاني لـوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات السياسية بين الكتل النيابية بشأن الدوائر المتعددة ما تزال مستمرة ولم تنتهي على الرغم من الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية بحضور أعضاء اللجنة القانونية".

وأضاف السهلاني، أن "هناك توجها نيابيا لتعديل بعض الفقرات بقانون الانتخابات والاعتماد على ثلاثة دوائر انتخابية في المحافظة الواحدة"، لافتا إلى أن "هذا التعديل سيحسم المشاكل والخلافات السياسية على الدوائر المتعددة ويضمن بالوقت ذاته تمثيل الكتل السياسية في الانتخابات".

وصرح عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي حسين العقابي في وقت سابق اليوم الثلاثاء بأن أربع محافظات مختلف عليها إداريا تعرقل توزيع الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات التشريعية.

ويعكف مجلس النواب العراقي على اجراء تعديلات على قانون الانتخابات التشريعية قبل المضي في اجراء انتخابات مبكرة نزولا عند رغبة الحراك الشعبي الذي تشهده محافظات وسوط وجنوب البلاد.

وتوالت المقترحات من قبل الاطراف السياسية الشيعية بشأن الدوائر المتعددة لخوض الانتخابات بينما لا تزال القوى السياسية الكوردستانية والسنية لم تدلِ بدلوها الى الان.

وقدمت كتلة بدر البرلمانية بزعامة الامين العامة لمنظمة "بدر" هادي العامري مقترحا يوم الاحد الى اللجنة القانونية النيابية يتضمن احتساب دائرة انتخابية واحدة لكل 400 الف نسمة، بحسب ما افادته مصادر مطلعة.

واعلن تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن موقفة الرسمي من تعديل قانون الانتخابات النيابية، مؤكدا تمسكة باختيار نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والبالغ عددها "240" دائرة.

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