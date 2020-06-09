الامم المتحد تحذر من مجاعة في كوريا الشمالية

2020/06/09 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من تفاقم أزمة الغذاء التي قد تصل إلى حد المجاعة في كوريا الشمالية جراء العقوبات الأمريكية على النفط وتداعيات فيروس كورونا المستجد.وكشف خبير الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، عن تزايد في أعداد المواطنين الذين يعانون من نقص الغذاء بسبب إغلاق الحدود مع الصين […]

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