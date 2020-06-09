الصحة التركية: وفيات كورونا تواصل تراجعها

2020/06/09 | 21:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة التركية أن الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا مستمرة في التراجع على أساس يومي في البلاد، مشيرة إلى تسجيل 18 حالة وفاة جديدة فقط اليوم الثلاثاء.وأعلنت الوزارة اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس بواقع 993 حالة منذ أمس الاثنين، لتصل إجمالا إلى 172114 حالة.وزادت حالات التعافي من المرض […]

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