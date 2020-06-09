حكومة الديوانية توضح حقيقة عدم توفر الكلور لمشاريع مياه الشرب بالمحافظة

2020/06/09 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

كشفت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، الثلاثاء (9 حزيران 2020) عن حقيقة عدم توفر مادة الكلور لمشاريع المياه في المحافظة والاثار الخطيرة التي تترتب على ذلك.

وقال النائب الأول لمحافظ الديوانية، فارس وناس، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحكومة المحلية ومنذ بداية هذا العام وعلى خلاف السنوات السابقة تمكنت من توفير مبالغ الكلور لمدة عام كامل"، مضيفا أنها "استبقت الاحداث من خلال توفير تلك التخصيصات المالية وخصوصاً أن الجميع يعرف أن عدم توفر مادة الكلور يؤدي الى كارثة كبيرة كونهُ يضخ في مشاريع المياه التي يستخدمها المواطنون محافظة الديوانية البالغ عددهم مليون و450 ألف مواطن".

وأضاف: "في السنوات السابقة يتم الاعتماد على الاموال الذاتية لدائرة الماء والشراء الشهري لمادة الكلور، إلا أن الأزمة المالية دفعتنا منذ بداية العام لتوفير هذه المبالغ وقبل وقوع أي كارثة".

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بغداد اليوم-اربيل

أوضح مدير صحة اربيل ، دلوفان محمد، الثلاثاء (9 حزيران 2020) يوضح حقيقة تقديمه طلبَ فرض حظر التجوال في المحافظة.

وقال محمد في بيان موجز، أن "الأخبار المنتشرة حول طلبي فرض حظر للتجوال في اربيل ، عارية عن الصحة".

بغداد اليوم- بغداد

نشر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الجلسة الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي كان من اهم محاورها مواجهة ازمتي المال ووباء كورونا.

وبحسب بيان المكتب الاعلامي فقد "

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الازمة في قضاء سوق الشيوخ، التابع لمحافظة ذي قار، الإثنين (9 حزيران 2020) تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الخلية، في بيان موجز، أنها سجلت "8 اصابات جديدة بفيروس كورونا لعينات سابقة".

وأع

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