2020/06/09 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر الملا : تحديد الاطار القانوني للوجود الامريكي من مصلحة بغداد وواشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 21:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيدر الملا : تحديد الاطار القانوني للوجود الامريكي من مصلحة بغداد وواشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيدر الملا : تحديد الاطار القانوني للوجود الامريكي من مصلحة بغداد وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).