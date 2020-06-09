يومان على “الحوار الستراتيجي”: تطلعات اقتصادية وثقافية.. وأخرى تركز على “إخراج القوات”

2020/06/09 | 21:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم يتبق سوى يومين على انطلاق الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، لإعادة رسم شكل العلاقات العراقية الاميركية، والتطلق لتعاون وفق سياسة جديدة للحكومة الحالية.وأكد مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، إن “الحوار مع واشنطن سيبدأ يوم ١١ من الشهر الحالي وسيتضمن ملفات اقتصادية وثقافية وزراعية وصناعية”.من جانبه، كشف الإعلامي المقرب […]

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