بشار رسن ينوي مغادرة إيران.. وتطلعات نحو أندية خليجية

2020/06/09 | 21:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف نجم المنتخب الوطني والمحترف مع بيرسبوليس الإيراني بشار رسن، عن قراره بعدم تجديد العقد مع نادي بيرسبوليس، فيما كشف عن اتفاقات شفهية مع اندية قطرية.وقال رسن في تصريحات صحفية لصحيفة “فوتبول”، سأعود إلى طهران للالتحاق بفريقي بيرسبوليس، حيث تبقت ثماني مباريات على إنتهاء الدوري الإيراني، و أربع مباريات في دوري […]

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