2020/06/09 | 22:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف علماء جامعة سينسيناتي طريقة جديدة لعلاج أحد أخطر أنواع السرطان، مبنية على أساس استخدام العلاج المركب.ويفيد موقع MedicalXpress، بأنه اتضح للباحثين، أن استخدام المركب العلاجي SapC-DOPS له فائدة علاجية كبيرة في توصيل المواد الكيميائية التي تستهدف خلايا السرطان في البنكرياس.والمركب SapC-DOPS هو عبارة عن حويصلة اصطناعية مصنوعة من مكونات مجهرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف طريقة لعلاج أخطر أنواع السرطان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف طريقة لعلاج أخطر أنواع السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).