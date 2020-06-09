الخزعلي يغلق مقرات العصائب:

2020/06/09 | 22:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الخزعلي جهات حكومية بالتخطيط لـ"فتنة جديدة"

الترا عراق - فريق التحرير

قرر زعيم حركة عصائب أهل الحق المسلحة، إغلاق مقار الحركة في محافظات الوسط والجنوب، مشيرًا إلى "وجود مخطط جديد لحرقها"، فيما ربط الخطوة بـ"مؤامرة" تتعلق بالحوار العراقي - الأمريكي.

قال الخزعلي إن "مشروع لإعادة تأجيج الفتنة" مع اقتراب موعد التفاوض مع واشنطن

وقال الخزعلي في بيان، الثلاثاء 9 حزيران/يونيو، "نظرًا لتطورات الوضع الصحي في زيادة انتشار وباء كورونا مضافًا إلى تطورات الوضع السياسي ووجود معلومات عن أجندات ومشاريع أجنبية بتعاون بعض الجهات الرسمية والشخصيات السياسية المحلية، تستهدف إعادة تأجيج مشروع الفتنة خلال الفترة القادمة، من خلال حرق مقرات الفصائل والجهات التي أفشلت مشروع داعش الإرهابي، وجرها إلى العنف وإراقة الدماء لإيجاد الاقتتال الداخلي ومن ثم العمل على محاولة تجريمها وإستهدافها، كل ذلك من أجل إفراغ الساحة من الوجود الوطني المدافع عن السيادة والمناهض للوجود الأجنبي خصوصًا مع إقتراب موعد التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إخراج قواتها من أرضنا الطاهرة".

وأضاف، "من أجل ذلك كله قررنا إغلاق مكاتب الحركة في كل محافظات الوسط والجنوب من تاريخ هذا القرار وإلى إشعار آخر، مع التأكيد على أبناء الحركة وتنظيماتها الجماهيرية بالاستمرار في نشاطهم وتقديم ما يستطيعون من خدمة لأبناء شعبهم، خصوصًا في الظروف الخاصة التي تمر بها، وذلك من خلال إيجاد البدائل والتواجد الميداني مع الناس والعمل على قضاء حوائجهم".

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