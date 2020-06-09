مصدر امني لـ”العهد نيوز”: استهداف منزل استاذ جامعي في ذي قار بعبوة صوتية

2020/06/09 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة صوتية قرب منزل استاذ جامعي شمال ذي قار.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” إن “عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب من منزل استاذ جامعي في قضاء الرفاعي شمال ذي قار انفجرت مساء اليوم”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “العبوة لم تسفر عن […]

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